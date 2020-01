Pil in calo nel quarto trimestre 2019

ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre del 2019 l'Istat stima che il Prodotto interno lordo (Pil) sia diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e sia rimasto invariato su base annua. Il quarto trimestre del 2019 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al quarto trimestre del 2018. La variazione congiunturale e' la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto sia nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell'industria, mentre il comparto dei servizi ha registrato una variazione pressoche' nulla. Dal lato della domanda, vi e' un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto positivo della componente estera netta. Nel 2019 il Pil corretto per gli effetti di calendario e' aumentato dello 0,2% cosi' come il Pil stimato sui dati trimestrali grezzi (nel 2019 vi sono state le stesse giornate lavorative rispetto al 2018). Si sottolinea che i risultati dei conti nazionali annuali per il 2019 saranno diffusi il prossimo 2 marzo, mentre quelli trimestrali coerenti con i nuovi dati annuali verranno presentati il 4 marzo. La variazione acquisita per il 2020 e' pari a -0,2%. (ITALPRESS). sat/com 31-Gen-20 11:06