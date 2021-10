Pioggia a Palermo, gravi disagi alla circolazione e proteste dei cittadini

Maltempo e pioggia a Palermo con gli ormai consueto gravi disagi per i cittadini. Questa mattina un violento nubifragio, accompagnato da raffiche di vento, ha investito il Capoluogo paralizzando la circolazione stradale. Decine di chiamate sono giunte ai vigili del Fuoco per strade allagate, in particolare lungo viale della Regione Siciliana, nei pressi della rotonda di via Oreto e all’altezza di alcuni sottopassi e dello svincolo per l’ospedale Cervello. Allagamenti anche a Partanna Mondello.

Problemi anche all’aeroporto Falcone e Borsellino, dove la torre di controllo è stata costretta a dirottare sull’aeroporto di Catania il volo delle 10.15 proveniente da Milano Malpensa.

I disagi in città hanno scatenato anche le proteste dei cittadini in alcuni quartieri. A scendere in piazza i residenti del quartiere Borgo Vecchio, esasperati dalle condizioni in cui versano strade e palazzi di via Archimede. Già nei giorni scorsi un primo blocco stradale aveva acceso i riflettori sulla “terribile situazione” con cui questi cittadini sono costretti a convivere da 5 anni. “Lavori per il nuovo anello ferroviario e inerzia dell’Amministrazione comunale – denunciano – hanno, di fatto, creato un pericolo per l’incolumità di passanti e abitanti della zona. Via Archimede si presenta da troppo tempo come una latrina a cielo aperto”.

La richiesta dei manifestanti è che “il Comune di Palermo si assuma le proprie responsabilità e agisca immediatamente per una soluzione definitiva al problema”.