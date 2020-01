PIOLI “IL MILAN NON HA ANCORA FATTO NULLA, TESTA SUL MANUBRIO”

CARNAGO (ITALPRESS) – Milan in un buon momento e che in trasferta, fatta eccezione per la batosta di Bergamo con l'Atalanta, ha fatto bene. Domani i rossoneri saranno ospiti del Brescia e Stefano Pioli spera di portare a casa altri tre punti. "I numeri non mentono mai, vuol dire che l'interpretazione delle gare esterne e' positiva, che va in campo una squadra che vuole vincere – spiega il tecnico del Milan in conferenza stampa -. Non abbiamo ancora fatto niente, siamo felici di quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, ma ci sono ancora tanti obiettivi da raggiungere e tanta strada da fare". Anche quella di domani e' una partita importante per il Diavolo. "Mi chiedete a ogni vigilia se siamo al bivio, credo sia giusto, perche' dobbiamo sempre pensare che la prossima sia la partita piu' importante, quella decisiva, solo cosi' possiamo veramente svoltare la stagione, ma non e' questo il momento di pensare dove saremo a fine campionato, c'e' da tenere la testa sul manubrio, lavorare sulle cose buone che abbiamo fatto nelle ultime gare, ma anche sui difetti". Arrivato da pochi giorni, Ibrahimovic e' gia' il trascinatore. "Ibra e' un valore aggiunto per la posizione che ha in campo, per lo spessore, l'atteggiamento, la professionalita' e la determinazione che mette in partita e in ogni giorno di lavoro, sta facendo molto bene e sta facendo molto bene anche ai compagni. Non mi sorprende che abbia avuto immediatamente questo effetto sulla squadra, parliamo di un campione che e' stato e che e' tra i migliori al mondo, e' cosi' da oltre 10 anni. Ho trovato una persona molto disponibile, e' stato molto intelligente, non dico che sia entrato in punta di piedi perche' uno come Ibra e' difficile che lo faccia, ma ha studiato con curiosita'". (ITALPRESS). ari/red 23-Gen-20 12:41