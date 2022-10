Pioli rinnova con il Milan fino al 30 giugno 2025

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan ha annunciato il rinnovo del contratto di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2025. "Dopo aver intrapreso un cammino virtuoso, culminato con la vittoria del Campionato 2021/2022, il Milan e Stefano continueranno insieme un progetto ambizioso che rispecchia i valori e la Storia del Club" ha annunciato il club rossonero. La notizia era nell'aria da tempo, e adesso è arrivata l'ufficialità. Per l'allenatore rossonero anche un adeguamento economico, con il passaggio dagli attuali 3 a 3,5 milioni di euro a stagione. "Firmare il rinnovo è sempre molto emozionante, è la situazione che volevo e che desidero. Ringrazio la proprietà per questa opportunità, l'area tecnica anche per la tempistica in cui è stato fatto questo contratto, e questo mi dà se possibile ancora più carica e ancora più motivazione per fare al meglio quello che stiamo facendo" le prime parole del tecnico dopo la firma. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 31-Ott-22 18:37