Pnrr, Ciriani “Faremo quello che si può realizzare”

TRENTO (ITALPRESS) – "Trovo poco interessante che mentre ancora stiamo spalando il fango è partito il toto nomine sul commissario all'emergenza Emilia Romagna. A me interessa dei soldi che vengono stanziati, anche dall'Unione europea, e come saranno spesi". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite del Festival dell'economia di Trento. Il Pnrr potrà venire in soccorso dell'emergenza? "Il Pnrr come ha spiegato Fitto – dice il ministro – ha una destinazione vincolata e difficilmente i fondi potranno essere utilizzati per l'emergenza Emilia Romagna". Sul Piano di ripresa e resilienza Ciriani aggiunge: "Faremo quello che si può realizzare, ed elimineremo quello che non si può realizzare. Bene ha fatto Fitto a coinvolgere gli enti locali. Il Pnrr un compito enorme, però è un compito che il governo vuole realizzare fino all'ultimo". Quanto all'autonomia, secondo il ministro "Il Paese è già molto diviso. La riforma dell'autonomia differenziata non è fatta per spaccare l'Italia, ma per unirla, per premiare il merito e le competenze. Non vedo rischi finanziari, la riforma non metterà a soqquadro il bilancio dello Stato". 27-Mag-23