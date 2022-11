Pnrr, Meloni “Serve un lavoro di squadra e semplificazione”

BERGAMO (ITALPRESS) – "Il Pnrr è una straordinaria opportunità per modernizzare l'Italia, è fondamentale il ruolo degli enti locali e il governo è pronto a fare tutto il possibile affinché i Comuni possano lavorare al meglio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all'Assemblea nazionale dell'Anci. "Il governo ha immediatamente riattivato la cabina di regia, dai primi incontri con le amministrazioni è emersa la necessità di un maggior coordinamento – ha aggiunto -. Serve un lavoro di squadra e la semplificazione delle procedure è una priorità assoluta. Completati i lavori avremo la sfida di mettere i Comuni nelle condizioni di gestire i servizi, e questo non vale solo per il Pnrr, vale anche per le altre risorse e penso ai Fondi di Coesione". "Credo fermamente nel ruolo dei sindaci, tra le priorità del governo c'è quella di dare una nuova centralità ai comuni d'Italia, i sindaci svolgono il lavoro più difficile nell'ambito istituzionale", ha sottolineato Meloni. "I sindaci sono per i cittadini il primo volto delle Istituzioni, dello Stato – ha aggiunto -. Rappresentano un avamposto di umanità, hanno tenuto saldo il legame tra i cittadini e le istituzioni, soprattutto in un periodo così difficile. Voglio dire grazie ai sindaci italiani per come sono riusciti a mantenere viva la connessione tra cittadini e istituzioni". – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xc3/sat/red 24-Nov-22 13:08