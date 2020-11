Pol Espargarò in pole a Valencia, Rins 2° e Rossi 17° al rientro

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pol Espargaro scatterà dalla pole position nella gara del Gran Premio d'Europa che si correrà sul tracciato "Ricardo Tormo" di Valencia. Il pilota spagnolo in sella alla Ktm precede tutti in qualifica, fermando il cronometro in 1'40"434. "E' stato molto difficile, guardavo gli altri in Q1 e non sapevo se ero in grado di fare anche io quei giri. Ci ho provato, è uscito un bel giro pulito, specialmente nell'ultimo parziale dove perdevo molto. Sono contentissimo anche se domani la gara sarà completamente diversa perché ci saranno altre condizioni. Partendo in questa posizione, però, sarà tutto molto più facile" il commento dello spagnolo. Partiranno al suo fianco dalla prima fila Alex Rins, con il secondo tempo, e Takaaki Nakagami. Seconda fila per Johann Zarco, Joan Mir e Jack Miller. Nono posto per Franco Morbidelli mentre Andrea Dovizioso su Ducati scatterà 12° subito dietro Fabio Quartararo. Solo 17° Valentino Rossi, al rientro dopo lo stop per la positività. "Sono molto contento di essere tornato in moto" le parole del dottore dopo le terze libere. (ITALPRESS). spf/ari/gm/red 07-Nov-20 16:06