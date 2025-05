Policlinico Palermo, inaugurati 14 posti letto di terapia sub-intensiva

PALERMO (ITALPRESS) – Inaugurati questa mattina al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo i nuovi 14 posti letto dedicati alla terapia sub intensiva e all’area critica che saranno attivi dalla prossima settimana. Un’attivazione che rappresenta un importante passo avanti nella capacità di assistenza sanitaria dell’AOUP, rafforzando la rete di supporto per i pazienti che necessitano di cure avanzate.

“L’attivazione di questi posti letto – spiega la Direttrice Generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari – deriva dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha previsto la conversione di alcuni posti di degenza ordinaria medica in subintensiva. Si porta così a compimento l’applicazione del citato decreto per l’Area emergenza, già intrapresa negli anni passati con il supporto del Dipartimento di Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, ottemperando a precise indicazioni ministeriali”.

“Esprimo il mio sincero ringraziamento al Governo regionale per il fondamentale supporto ricevuto nella realizzazione di questo traguardo che rappresenta un ulteriore miglioramento dei servizi offerti ai cittadini – aggiunge -. L’aumento della capacità di accoglienza, infatti, ci permetterà di rispondere in modo più efficace alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria dei cittadini”.

I posti letto saranno operativi dal 15 maggio. Nel dettaglio, 6 posti letto di area subintensiva critica in stretta correlazione con le terapie intensive rappresentano una integrazione nei percorsi assistenziali in ingresso e in dimissione dai reparti a più alta intensità di cura, 8 posti letto di subintensiva di area medica sono di supporto al Pronto soccorso e ai pazienti in ricovero ordinario con maggiori necessità assistenziali rispetto al ricovero internistico generale.

“Ringrazio l’Assessore Faraoni, le Autorità intervenute, i Direttori sanitario e Amministrativo del Policlinico, la Direzione medica presidio, l’Area tecnica, il Facility management, tutti i miei collaboratori e tutte le squadre di lavoratori impegnati nella realizzazione dell’opera per la professionalità e l’operatività dimostrate, e l’Assessorato della Salute per il sostegno”, sottolinea Furnari.

L’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” è un DEA di II livello che rappresenta un punto di riferimento per l’offerta sanitaria e per quella formativa/educazionale dell’Università degli Studi di Palermo della Sicilia Occidentale.

Il Dai di Emergenza e Urgenza presso il quale si attiveranno i 14 posti letto di subintensiva ha una peculiarità che nessun altro DEA di II livello presenta nella Regione Sicilia.

In un unicum strutturale e logistico, infatti, sono concentrati l’area di emergenza e pronto Soccorso con OBI (5 sale operative con i nuovi codici, verde, giallo, arancione, azzurro, rosso), una UOC di Terapia Intensiva con area polivalente e area postoperatoria e neurorianimazione di 24 posti letto, una UOC di Medicina d’Urgenza, una UOC di Cardiochirurgia dedicata all’emergenza (unica Cardiochirurgia pubblica in Sicilia Occidentale), una UOC di Cardiologia con UTIC e Emodinamica inserita nella rete IMA, una UOC di Neurochirurgia inserita nella rete Politrauma e Stroke, una UOSD di Camera Iperbarica anch’essa operativa per l’emergenza Sicilia Occidentale.

Tale Dipartimento è adiacente alla Chirurgia Generale e Laparoscopica anche d’Urgenza, alla Chirurgia Vascolare maggiore e ad altre specialità che fanno della AOUP un riferimento nazionale anche per le attività di formazione e ricerca, riconosciuto dall’ISS.

In questo contesto l’attivazione dei 14 posti di subintensiva completa e potenzia l’offerta sanitaria.

– foto ufficio stampa Policlinico di Palermo –

(ITALPRESS)