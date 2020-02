Politiche agricole: lunedì 17 tappa a Palermo per la ministra Teresa Bellanova

Lunedì 17 la ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova sarà a Palermo. Alle 10 farà visita alla sede Mipaaf-Icqrf, in viale Regione siciliana, 7275 e alle 10.30 si recherà all’Istituto Majorana (via Gerardo Astorino 56). Alle 11.40 si sposterà a Bagheria, nel Palermitano, per partecipare all’inaugurazione dei locali forniti per il mercato ortofrutticolo e incontrerà gli operatori del settore. Alle 12.15 si recherà al Consorzio Apo Sicilia, società cooperativa che nasce nel 1996 a Bagheria da realtà imprenditoriali affermate nel mondo dell’agrumicoltura siciliana. Alle 13.30 visiterà l’azienda Blu Ocean che si occupa di vendita e trasformazione di prodotti ittici freschi e congelati.

Alle 14.30 appuntamento all’azienda olearia Manfredi-Barbera, alle 15.45 visiterà l’azienda Agrumaria Corleone. Alle 16.30 farà visita al consorzio del mandarino tardivo di Ciaculli. Alle 18, infine, Teresa Bellanova parteciperà all’incontro pubblico di Italia Viva che si terrà all’Addaura Hotel, in lungomare Cristoforo Colombo 4452, a Palermo.