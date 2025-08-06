Ponte sullo Stretto, Confesercenti Sicilia “Passaggio fondamentale per il rilancio infrastrutturale dell’isola”

PALERMO (ITALPRESS) – “Confesercenti Sicilia accoglie con favore l’approvazione definitiva, da parte del CIPESS, del progetto esecutivo del Ponte sullo Stretto, considerandolo un passaggio fondamentale per il rilancio infrastrutturale e logistico dell’intera macroregione meridionale”. Lo dice, in una nota, il presidente regionale Vittorio Messina che sottolinea però come, “per garantire piena efficacia all’opera e massimizzarne i benefici economici e sociali, sia indispensabile intervenire parallelamente sul sistema infrastrutturale interno dell’Isola. Siamo disponibili a collaborare con le istituzioni nazionali, regionali e locali per promuovere una visione integrata dello sviluppo, che tenga conto delle esigenze del tessuto economico e imprenditoriale dell’Isola”.

-Foto IPA Agency-

