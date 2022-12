Ponte sullo Stretto, Salvini “Entro due anni la posa della prima pietra”

ROMA (ITALPRESS) – "Conto che entro due anni si posi finalmente la prima pietra, dopo cinquant'anni di chiacchiere". Lo dice al Tg1 il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, in merito al Ponte sullo Stretto. "Quando mi metto in testa una cosa la faccio", aggiunge Salvini, che riguardo all'opera sottolinea: "Costa di più non farla che farla, e i siciliani hanno diritto a un collegamento stabile con il resto del Paese". Inoltre per il ministro il Ponte "toglierebbe inquinamento dal mare". – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/red 23-Dic-22 20:46