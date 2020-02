Pozzallo: sbarcati 363 migranti dalla Open Arms, 3 ricoverati in ospedale

“Attimi di gioia dopo tanta sofferenza. Le 363 persone a bordo della nostra nave hanno saputo che potranno scendere”. Così la nave Open Arms su Twitter, in mattinata, ha dato notizia dell’autorizzazione allo sbarco a Pozzallo dei migranti soccorsi nel Canale di Sicilia nel corso delle operazioni dei giorni scorsi. La nave Open Arms è entrata in porto scortata da motovedette della Guardia Costiera e delle Guardia di Finanza.

Lo sbarco dei migranti dalla Open Arms si è concluso dopo le 13,30. I migranti, in prevalenza uomini (298), 8 le donne e 57 i minori. I controlli sanitari prima a bordo e poi in banchina con i sanitari dell’Asp 7, hanno portato al ricovero di 3 migranti: due per contusioni pregresse e una per problemi respiratori.

Lunghe e scrupolose le prime visite a bordo di Open Arms effettuate dal team dell’Usmaf, coordinato dal dottor Vincenzo Morello, coadiuvato da altri tre medici. Le operazioni di sbarco sono più lunghe del previsto: lo stato di emergenza dichiarato dal governo per il Coronavirus impone un lungo protocollo. I migranti sono stati soccorsi in 5 diverse operazioni. Imponente la macchina dell’accoglienza, con ambulanze e medici in banchina, trattandosi del primo sbarco dopo l’emergenza sanitaria.

A bordo di Open Arms anche 98 minori non accompagnati. Un migrante è stato trasferito a Modica per accertamenti medici. In banchina, a coordinare le operazioni di accoglienza, il responsabile dell’ufficio immigrazione della questura Rosario Amarù. Serrati i controlli medici per via dell’emergenza sanitaria. I migranti sono stati sottoposti a un doppio controllo della temperatura corporea, mentre, tutti gli operatori presenti, sia poliziotti che infermieri, volontari della Protezione civile sono dotati di mascherine.

Presente anche il direttore sanitario dell’Asp di Ragusa, Raffaele Elia. “L’attenzione è alta, come sempre. Si procede a ritmi serrati, con procedure consolidate e standard. Come da prassi verifichiamo i paesi eventualmente attraversati negli ultimi 14 giorni per dirimere ogni di sospetto e va comunque detto che gran parte dei migranti ha sostato per mesi se non per anni in Libia prima della partenza”. I 14 giorni sono i tempi indicati di incubazione del coronavirus. Le procedure sono seguite con grande scrupolo. “Clima sereno – aggiunge Elia – ci sono tre controlli sanitari prima che i migranti entrino all’hotspot: il primo dell’Usmaf a bordo della nave e i successivi in banchina e prima dell’ingresso all’hotspot con due equipe coordinate dai medici dell’Asp Carmelo Scarso e Carmelo Lauretta”.

Attualmente l’hotspot di Pozzallo è vuoto perché i migranti degli sbarchi precedenti sono stati ridistribuiti in altri paesi europei, come lo saranno presto questi in seguito al preaccordo con Malta.

Il leader della Lega Matteo Salvini commenta lo sbarco di 363 migranti a Pozzallo, in Sicilia, ed afferma che “mentre io al governo lavoravo per bloccare gli sbarchi, salvare vite e difendere il mio Paese, Partito democratico e compagni hanno riaperto porti e portoni, per la gioia di scafisti e trafficanti. Sbarchi nel 2020 aumentati del 700 per cento, pazzesco. Non mi spaventano minacce e processi – conclude l’ex ministro dell’Interno – torneremo al governo per proteggere l’Italia e i nostri figli”.