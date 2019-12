PREMIER LEAGUE. BUONA LA PRIMA DI ANCELOTTI, CHELSEA KO IN CASA

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Ladies and gentlemen please give a massive Goodison Park reception to our new manager Carlo Ancelotti". Inizia con una standing ovation e una vittoria l'esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton che supera di misura, 1-0, il Burnley. I Toffees dominano il match, ma hanno poca incisivita' sotto porta. L'ingresso di Kean al 78' non risolve le cose, ma ci pensa Calvert-Lewin a decidere la partita, all'80', con un colpo di testa in tuffo. L'Everton sale al tredicesimo posto con 22 punti. Nell'altro esordio di giornata, Arteta raccoglie un punto con il suo Arsenal nella trasferta di Bournemouth. Padroni di casa avanti con Gosling nel primo tempo, ma nella ripresa i Gunners spingono e trovano il definitivo 1-1 con Aubameyang, al dodicesimo centro stagionale. Tonfo casalingo del Chelsea, sconfitto 2-0 a Stamford Bridge dal Southampton con i gol di Obafemi e Redmond, uno per tempo. Lampard resta quarto, ma dietro a tre punti di distanza incalza il Tottenham di Mourinho, battuto nello scorso turno dai Blues ma oggi vittorioso in casa con il Brighton. Successi interni per Aston Villa (1-0 contro il Norwich) e Crystal Palace (2-1 in extremis sul West Ham). Pareggiano 1-1 Sheffield e Watford. Alle 18:30 Manchester United-Newcastle. (ITALPRESS). tre/ari/red 26-Dic-19 18:19