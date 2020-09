Premio Ischia, consegnati i riconoscimenti della 41^ edizione

ROMA (ITALPRESS) – Nella cornice di Villa Arbusto a Lacco Ameno, è stata celebrata ieri sera la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 41ma edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. L'evento, presentato da Roberta Ammendola, ha visto premiati Andrea Frazzetta (Premio Ischia Internazionale), Giovanna Botteri (Premio Ischia Giornalista dell'Anno), The Post International (Premio Ischia Web), Gianni Minà (Premio Ischia alla Carriera e per l'Informazione Sportiva, che ha ringraziato con un videomessaggio), Gennaro Sangiuliano (Premio Giornalista – Scrittore), Andrea Vianello (Premio Giornalista-Scrittore), Giovanni Grasso (Premio Comunicatore dell'Anno). Il premio per la carta stampata è stato assegnato al quotidiano L'Eco di Bergamo. Anello di congiunzione della serata e di gran parte delle premiazioni è stata la pandemia nelle sue mille sfaccettature. Dalle foto scattate da Frazzetta (che ha voluto dedicare il premio alla madre scomparsa proprio a causa del Covid) passando per Giovanna Botteri che l'inferno del coronavirus lo ha vissuto in Cina. Ma la pandemia è stata anche un'occasione in cui la "buona informazione" all'utenza era un principio inderogabile, come sottolineato con forza da Giovanni Grasso. La serata ha visto le esibizioni musicali di Michele Zarrillo e Mario Biondi. (ITALPRESS). ads/com 13-Set-20 12:45