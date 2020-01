Prescrizione, Bonafede “Cantiere aperto con confronto in maggioranza”

ROMA (ITALPRESS) – "Sulla riforma del processo penale, su tutti i temi, quindi anche sulla prescrizione, ci sono divergenze nella maggioranza e questo e' noto a tutti. Su quelle divergenze ci stiamo confrontando con un confronto molto serrato e leale. Il cantiere e' aperto e ha l'obiettivo di garantire la certezza della ragionevolezza dei tempi, la certezza della risposta di giustizia, eliminando possibili zone di impunita'". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, replicando alla Camera dopo aver illustrato la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia. "Le divergenze che ci sono rappresentano un perimetro di confronto tutt'ora aperto nella maggioranza", ha aggiunto Bonafede. Per il ministro, inoltre, "la riforma del processo civile e' il provvedimento piu' importante su cui la maggioranza si e' misurata, il disegno di legge e' stato approvato in consiglio dei ministri, una riforma molto importante per i cittadini e per il mondo dell'economia, misure che sono gia' state scritte e sono all'esame del Parlamento". (ITALPRESS). ror/ads/red 28-Gen-20 13:02