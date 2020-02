Prescrizione, Renzi “Noi non molliamo”

ROMA (ITALPRESS) – "Non si possono trasformare i cittadini in imputati a vita. Quindi sulla prescrizione noi non molliamo". Cosi' Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un'intervista esclusiva concessa ad "Agora'" su Rai3, sul tema della prescrizione. "Cio' che faremo nei confronti del ministro della Giustizia lo verificheremo alla luce dei comportamenti del ministro stesso", ha aggiunto su un'eventuale mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia. "Penso che ci voglia buon senso da parte del Governo e sono convinto che il buon senso tornera'. Abbiamo l'economia in crisi, produzione industriale a -1,3%; vogliamo parlare delle cose serie o vogliamo continuare a fare divisioni del tutto inutili e insignificanti", ha osservato. Alla domanda se il premier Conte sia il leader giusto per guidare questo esecutivo, Renzi ha chiosato: "Lo vedremo al termine del lavoro che ha fatto". (ITALPRESS). ads/com 11-Feb-20 08:52