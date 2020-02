Prescrizione, Renzi “Non voteremo pasticcio, se vogliono ci caccino”

ROMA (ITALPRESS) – "Se per fare il ministro dobbiamo rimangiare secoli di civilta' giuridica si sappia che non abbiamo problemi a fare un passo indietro. Decida Conte: se vuole cacciarci, basta dirlo. Se vuole tenerci, lavoriamo. Nell'uno e nell'altro caso noi non votiamo il pasticcio prescrizione: le idee vengono prima delle poltrone". A dirlo in un'intervista al "Corriere della Sera" il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando delle tribolazioni nella maggioranza sul tema della prescrizione. "Noi non stiamo al Governo a tutti i costi – sottolinea -. Ci stiamo per mantenere alta la bandiera del riformismo e per aiutare l'Italia. Se Conte vuole sostituirci con una pattuglia di deputati e senatori di Forza Italia, noi ci facciamo da parte con eleganza e stile. Possiamo rinunciare alle poltrone ma non possiamo rinunciare ai valori. Noi siamo e saremo garantisti: non diventeremo giustizialisti per una poltroncina. Non noi, almeno". (ITALPRESS). fsc/red 08-Feb-20 08:35