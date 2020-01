PRESCRIZIONE, RENZI “STRAPPO LO HA FATTO IL PD”

ROMA (ITALPRESS) – "Voto sulla prescrizione con FI? Io ho votato per la proposta del governo Renzi portata avanti da Andrea Orlando, allora ministro della Giustizia, lo strappo lo ha fatto il Pd in commissione rispetto alla sua storia non l'abbiamo fatto noi. Il Pd ha votato la legge Bonafede-Salvini". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di "Circo Massimo" su Radio Capital. "Io rivendico di aver mandato a casa Salvini, ma ho fatto un governo per mandarlo a casa non per morire grillino. Sulla prescrizione si gioca la credibilita' dell'azione riformista del governo. Per me non passera', vedremo la proposta di Conte", ha aggiunto. Quanto al Pd, secondo il leader di Italia Viva "va a rimorchio di un partito, il M5S, totalmente fermo. Questo significa sfidare le leggi della fisica". Infine, sulla legge elettorale, per Renzi "non si puo' parlare di furto di democrazia, le dichiarazioni di Salvini lasciano il tempo che trovano. Il modello del referendum costituzionale 2016 era quello con il doppio turno, come succede per i sindaci, chi vince governa. Che sia un sistema tedesco, che sia il Mattarellum per me va bene tutto. L'unico modo per dare solidita' alle istituzioni e permettere ai cittadini di scegliere chi governera' per 5 anni e' il doppio turno per una Camera sola". (ITALPRESS). ror/ads/red 17-Gen-20 10:09