Prescrizione, Zingaretti “Tempo di costruire, non di picconare”

MILANO (ITALPRESS) – "Mi sembra che ci sia la conferma di un buon punto di arrivo che ci permette ora di riaccendere l'agenda per il lavoro e la crescita, lo sviluppo e gli investimenti sulla scuola in uno spirito che deve essere unitario". Lo ha detto il leader del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, a margine della cerimonia di inaugurazione del padiglione della Regione Lazio alla Bit, a proposito del possibile accordo trovato dalle forze di maggioranza a proposito della prescrizione. "Non se ne puo' piu' di polemiche e di picconate, gli italiani si aspettano una comunita' che produca i fatti. Ora avanti tutta per dare risposte a un paese che se lo aspetta", ha aggiunto. "Credo sia il tempo di costruire e non di picconare – ha sottolineato il leader del Pd -. Da domani si inizia un confronto di maggioranza e il cuore di questo confronto, con spirito unitario, dovra' essere l'economia, come riaccendere i motori, investire nella green economy, rimettere al centro la scuola e l'universita', il sapere, la conoscenza, la valorizzazione del turismo perche' l'Italia e l'Europa devono guardare al futuro con piu' sicurezza. Il Pd mettera' a disposizione il suo impegno e il nostro contributo programmatico con il Piano per l'Italia".(ITALPRESS). trl/sat/red 09-Feb-20 16:33