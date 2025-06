Presentata la trentaseiesima edizione dei Palermo Ladies Open

PALERMO (ITALPRESS) – La 36esima edizione del Palermo Ladies Open (Wta 125) prende forma con un tabellone di partecipanti di grande prestigio: l’entry list del torneo, aperta ancora per un paio di settimane, è stata resa nota al Country Time Club di Palermo dal presidente del circolo Giorgio Cammarata e dal direttore della manifestazione Oliviero Palma.

Il torneo, dotato di un montepremi di 115mila dollari, si svolgerà dal 19 al 27 luglio: i primi due giorni si giocherà il turno di qualificazione, cui prenderanno parte 24 tenniste, quindi si passerà al tabellone principale, composto da 32 giocatrici. Come nelle edizioni precedenti ciascun incontro avrà inizio, per volere della Wta, non prima delle 17: si tratta di una strategia per contrastare le alte temperature previste in quel periodo. La finale del doppio si disputerà sabato alle 20:30, quella del singolare esattamente 24 ore dopo: tessere e tagliandi possono essere acquistati attraverso il circuito Vivaticket oppure alla segreteria del circolo. In contemporanea, dal 25 al 27 luglio, è in programma un torneo Junior Wheelchair, il secondo in assoluto nel nostro Paese dopo l’edizione dello scorso maggio a Prato.

Tra le tenniste che hanno già dato adesione figurano la svizzera Jil Teichmann (vincitrice dei Ladies Open 2019), l’olandese Arantxa Rus, l’egiziana Mayar Sherif, la slovena Tamara Zidansek e l’argentina Nadia Podoroska (le ultime due semifinaliste agli Australian Open, rispettivamente nel 2021 e nel 2020): si attendono ancora le risposte delle atlete italiane e soprattutto di Qinwen Zheng, vincitrice delle ultime due edizioni, alla quale però servirebbe una deroga per partecipare in quanto top 10 Wta. È stato inoltre presentato il progetto di ampliamento del circolo: in un’area adiacente ai locali della discoteca è prevista la realizzazione di cinque campi in sintetico, uno dei quali coperto con tetto retraibile: a ciò si aggiungono una piscina da 25 metri e un centro di riabilitazione sportiva. Tre dei cinque campi verranno realizzati sul modello del Pietrangeli del Foro Italico di Roma: l’intero impianto avrà una capienza complessiva di 8mila posti a sedere.

“I Ladies Open ritornano a Palermo nella tradizionale data di luglio, dal 19 al 27 – sottolinea Palma, – Le iscrizioni chiuderanno tra circa venti giorni, quindi chiaramente aspettiamo ancora molti nomi, ma qualche adesione c’è già stata: Teichmann, Rus, Sherif, tutti nomi interessanti che hanno avuto belle classifiche. Ci aspettiamo un’edizione molto interessante: quest’anno abbiamo già superato di circa 100 unità il numero di biglietti venduti nel 2024, questo ci lascia ben sperare perché significa che c’è un grande interesse per l’effetto Sinner; a Palermo tra l’altro abbiamo Federico ‘Pallino’ Cinà, che sicuramente incentiva i nostri compaesani a partecipare al tennis”.

Un plauso alla nuova edizione arriva anche da parte di Cammarata: “Come ogni anno e con lo stesso entusiasmo di prima ci accingiamo a presentare la nuova edizione dei Palermo Ladies Open: mi aspetto un bel torneo, abbiamo anche ottime adesioni dal pubblico e dagli sponsor. Per i lavori del circolo attendo tutte le autorizzazioni: sono previsti cinque nuovi campi, una struttura per le riabilitazioni e tanto altro”.

