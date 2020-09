Presentate le nuove maglie rosanero per la stagione 2020-2021

Presentate le nuove maglie rosanero per il campionato di serie C 2020-2021. La prima divisa ufficiale è la classica casacca rosa con bordi e colletto neri, con pantaloncini neri e calzettoni bianchi a richiamare quella degli anni ’80 con in campo i vari De Rosa, De Stefanis, Montesano e Lopez, per fare qualche esempio.

La seconda è invece nera con bordi e colletto rosa, pantaloncini neri e calzettoni neri con bordi rosa. “Quest’anno la maglia ha una tonalità di rosa diverso – spiega il presidente del Palermo Dario Mirri – ma non è che lo scorso anno ha sbagliato la Kappa oppure noi, è stata una scelta voluta. Vi anticipo che quella del prossimo anno avrà un rosa ancora diverso, è una scelta di marketing. Non esiste un unico colore rosa ma diversi in base alle stagioni”.

Una delle novità è che gli sponsor di maglia non avranno un proprio colore diverso dal rosa e dal nero. La terza maglia verrà svelata il primo novembre in occasione dei festeggiamenti per il 120° anno di vita del club.

“Non so se ce la faremo a vincere il campionato ma sicuramente vi renderemo orgogliosi – ha detto l’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola. Mai come quest’anno il girone C di serie C si presenta competitivo con squadre di blasone, capoluoghi di provincia e di regione. Noi siamo riusciti ad allestire una squadra importante, seria e credibile, al di la’ di quello che sarà il risultato finale”.