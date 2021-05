Primo Maggio: niente festa di disoccupati, precari, sfruttati e abbandonati

Primo Maggio, giorno di San Giuseppe Lavoratore. L’aggettivazione è fondamentale, permette di comprendere realtà complesse e comprendersi. Oggi, dunque, ci si dovrebbe soffermare a riflettere sul nostro concetto di economia, non solo su chi ha la fortuna di avere un lavoro o la disgrazia di non averlo.

Resistere nell’Antropocene è sempre più difficile: si è costruito un piano selettivo della realtà sociale e si nega, anestetizzandola con l’individuazione di un “nemico”, l’esistenza di una grande questione, l’economia sostenibile, e di una enorme bugia, l’inessenzialità di un’economia vista anche da una prospettiva di genere e di pari opportunità.

Si preferisce puntare al dito e non alla luna, complice questo periodo così difficile. Certo, è importante ricordare i sacrifici di tutti, ricordare chi è disoccupato, ricordare chi tiene duro per non licenziare, ricordare chi si inventa un’attività per non impazzire, ricordare chi non ce la fa più, ricordare chi viene lasciato indietro. Ma come siamo arrivati a questo? Per una pandemia? La vera emergenza è quella di ripensare il sistema.

Il lavoro è soprattutto dignità. Cosa c’è da festeggiare per i disoccupati, i precari, i sottopagati, gli sfruttati, gli abbandonati? È una parte importante della vita di tutti, uomini e donne, il lavoro. Dignità di un lavoro, dignità dal lavoro. Anche per quante, come me, un lavoro lo cercano nonostante siano donne, con gli anni che avanzano e una disabilità, e che sono in pace con se stesse solo quando trovano anche una semplice collaborazione, anche part-time e occasionale.

Il Primo Maggio è una giornata di rivendicazione, anche d’orgoglio; non abbiamo niente da festeggiare, però dobbiamo stringere i denti – e siamo allenati in questo -, tirare avanti, caparbi, e cercare di non perdere la fiducia nel futuro nonostante la disumana marginalità in cui ci troviamo e le disuguaglianze che ci affliggono.

“La felicità non viene dal possedere un gran numero di cose, ma deriva dall’orgoglio del lavoro che si fa; la povertà si può vincere con un sistema costruttivo ed è di fondamentale importanza combattere l’ingiustizia anche a costo della propria vita”: lo diceva Gandhi e concordo, perché, anche se la vergogna di non essere utile alla società in cui vivo la provo io, credo che sia tutta sulle spalle dei suoi politici e di tanti suoi imprenditori. Miopi, avidi, banali, improvvidi nelle scelte, ingiusti. I perdenti sono loro, le vittime, tutti.