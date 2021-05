Primo successo in carriera per Basso alla Targa Florio

La maledizione che inseguiva Giandomenico Basso, mai vincitore della Targa Florio nonostante la sua lunga carriera costellata di successi, si è finalmente interrotta. Il pilota di Cavaso del Tomba ha dominato la 105esima edizione della gara organizzata da AC Palermo, valida quest’anno come terza prova del Campionato Italiano Rally Sparco, come seconda del CIR Auto Storiche e come prima della Coppa Rally ACI Sport 8^ Zona.

In coppia con Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5, Basso ha preso il comando alla terza delle dieci prove in programma, per mantenerlo indisturbato fino al traguardo. Sul secondo gradino del podio, sulle strade in cui nel 2012 perse la vita il suo copilota Gareth Roberts in un incidente che li vide protagonisti, è Craig Breen, stavolta in coppia con Louis Louka sulla Hyundai i20 R5 ufficiale di Hyundai Motorsport.

Ma “‘a Cursa” ha indicato con prepotenza anche due giovani piloti ormai diventati a tutti gli effetti due big del Campionato Italiano Rally Sparco: il varesino Damiano De Tommaso con Massimo Bizzocchi (Citroen C3 R5) bravissimo e sempre nei primi tre dopo aver anche vinto la Power Stage di apertura del rally; il fiorentino Tommaso Ciuffi con Nicolò Gonella (Fabia R5), anche lui, velocissimo che fin dal via non ha mai mollato i primi. (Italpress)