Progetto ferroviario a Taormina, la Regione apre il tavolo permanente

PALERMO (ITALPRESS) – Un tavolo tecnico permanente alla Presidenza della Regione Siciliana per ottimizzare il progetto del raddoppio della tratta ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo e la realizzazione della nuova stazione di Taormina, venendo incontro alle specifiche esigenze del territorio.

È questo il risultato dell’incontro operativo che si è svolto oggi a Palazzo d’Orléans tra il presidente, Renato Schifani, il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, l’amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, l’amministratore delegato di Italferr, Dario Lo Bosco, collegato in videoconferenza, e il direttore degli Affari istituzionali di Fsi, Fabrizio Dell’Orefice.

La riunione è stata coordinata da Simona Vicari, in qualità di esperta per le infrastrutture del presidente. “L’istituzione del tavolo tecnico permanente – dice il presidente Schifani – garantirà il monitoraggio costante dell’intero processo progettuale e permetterà di recepire le istanze del territorio per realizzare un’opera che sia realmente utile per lo sviluppo locale. L’incontro di oggi conferma la validità del metodo che abbiamo adottato: dialogo costante e confronto diretto con i territori. Non si tratta di decisioni calate dall’alto, ma di un processo condiviso che mette al centro le esigenze del territorio e dei cittadini. La Regione Siciliana continuerà a essere facilitatore di questo dialogo, perché crediamo fermamente che solo attraverso il metodo partecipativo si possano realizzare infrastrutture moderne, sostenibili e realmente funzionali alle esigenze delle comunità. Questo è il cambiamento che i siciliani meritano: meno annunci e più metodo”.

“Ringrazio i vertici di Rfi, Italferr e Fsi per la disponibilità dimostrata a collaborare in modo costruttivo per trovare le soluzioni migliori. È questo spirito di cooperazione istituzionale che ci permetterà di realizzare un’opera all’altezza delle aspettative. Taormina – conclude il presidente della Regione Siciliana – è un punto di riferimento del turismo internazionale: realizzare qui un’infrastruttura ferroviaria all’avanguardia e perfettamente integrata è interesse non solo del territorio ma dell’intero Paese”.

Del tavolo faranno parte tutti i soggetti presenti all’incontro odierno, ai quali si aggiungeranno il commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali relativi alla linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina, Filippo Palazzo, l’assessorato regionale alle Infrastrutture e il ministero delle Infrastrutture per garantire il pieno coordinamento istituzionale dell’intervento.

