PROGETTO IREN-ANCI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILITÀ NEI PICCOLI COMUNI

ROMA (ITALPRESS) – Iren e Anci lanciano il progetto "Tandem. Bici in Comune", che ha come obiettivo quello di mettere in evidenza le buone pratiche in materia di economia circolare, sostenibilita' ambientale e mobilita' alternativa realizzate, o in corso di realizzazione, da parte dei piccoli Comuni. Si tratta di un concorso che mette in palio 100 e-bike (2 per ciascun Comune) che andranno a premiare i Comuni sotto i 3.000 abitanti che proporranno le progettualita' piu' innovative e capaci di incidere positivamente sulle abitudini dei propri cittadini. Il bando e' disponibile fino al prossimo 31 marzo e i comuni che vorranno aderire potranno farlo iscrivendosi tramite il form presente sul sito biciincomune.it. "Il nostro gruppo e' molto impegnato nella mobilita' elettrica. La caratteristica del gruppo Iren e' saper coniugare l'attenzione per le piccole comunita' con progetti industriali sempre piu' complessi. Questo ne e' una testimonianza ulteriore", ha detto Massimiliano Bianco, Ad di Iren. "Premiare le iniziative meritevoli dei Comuni su economia circolare e sostenibilita' significa dare concretezza a politiche attive per la promozione della salute e di corretti stili di vita dei cittadini e promuovere innovazione e marketing territoriale", ha detto Roberto Pella, vicepresidente vicario Anci. Per Renato Boero, presidente di Iren, la multiutility "ha l'ambizione di essere un attore chiave a livello nazionale per abilitare lo sviluppo dei territori serviti aiutandoli ad affrontare le sfide di transizione energetica, di economia circolare e i nuovi scenari di innovazione nei servizi". (ITALPRESS). spa/ads/red 16-Gen-20 16:45