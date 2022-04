Psoriasi e artrite psorisiaca tra sintomi e cure: focus con il professore Corrao

In Sicilia, si stima siano tra i 140.000 e i 170.000 i pazienti con psoriasi, la malattia infiammatoria della pelle dovuta a una reazione del sistema immunitario, inguaribile, spesso invalidante, ma che oggi, grazie a terapie impensabili fino a non molti anni fa, si riesce a tenere sotto controllo, garantendo una buona qualità di vita al paziente.

Cosa significa, in campo medico, avere una mappa chiara sullo stato della malattia? Come si riesce a capire quali correlazioni tra patologie, a quali sintomi fare attenzione, quali nuove possibilità di cura si possono avere a disposizione? Sono interrogativi non da poco.

Solo nell’Isola, infatti, sono circa 21.000 gli affetti da psoriasi che hanno sviluppato l’artrite psoriasica, la prima patologia come numero, associata alla psoriasi, costretti a convivere con problemi alle articolazioni, a volte anche alla colonna lombare, disturbi che impattano significativamente sulla funzionalità fisica e sul benessere sociale e psicologico.

Nell’intervista a Salvatore Corrao, direttore del Dipartimento di Medicina Interna – ARNAS Civico di Palermo, i numeri in Sicilia su malattia psoriasica e artrite psoriasica, sintomi e malattie correlate, nuove possibilità di cura.