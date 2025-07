Pulmino con 21 bambini si ribalta a Palermo, non ci sono feriti gravi

PALERMO (ITALPRESS) – Alcune squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute in via Ruffo di Calabria, a Palermo, per un incidente stradale che ha coinvolto un pulmino che trasportava 21 bambini. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato fermandosi su una fiancata.

I Vigili del fuoco hanno estratto un bambino rimasto incastrato e messo in sicurezza il mezzo. Oltre al bambino incastrato, sono rimasti feriti altri 3 bambini, l’autista e un assistente, tutti affidati alle cure del 118. Le condizioni dei feriti non sono gravi.

-Foto Vigili del Fuoco-

