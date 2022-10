Quattro chitarre per quattro aperitivi per quattro serate al Coast to Coast Ausonia

Quattro aperitivi per quattro concerti, con quattro chitarristi in quattro serate.

È un autunno che ha ancora il sapore d’estate quello di questa prima parte di ottobre per la rassegna “Giardino della musica”, arrivato al suo quinto mese di attività, alle 19,30 al Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56 a Palermo.

Martedì 4 ottobre c’è il concerto chitarra e voce di Fabrizio Lembo, che porterà il suo progetto “Guitar revival”, ovvero un concerto in acustico in cui si potranno ascoltare brani italiani e stranieri dagli anni Ottanta a oggi, servendosi solo dell’ausilio della voce e della chitarra suonata quasi come se fosse una intera orchestra.

Mercoledì 5 ottobre tocca a Francesco Vannini Il cantautore palermitano porterà il suo show chitarra e voce “Il giro del pop”, che il cantautore definisce «un concerto che percorre in maniera randomica la storia del pop italiano ed internazionale, andando a pescare classici senza tempo, perle dimenticate, tormentoni e meteore delle classifiche, buoni per cantare assieme e divertirsi per un paio d’ore». In scaletta brani dagli U2 ai Pinguini Tattici nucleari, passando per Coez e Jovanotti.

Giovedì 6 ottobre tocca a Marcello Mandreucci. Il “senatore a vita” della musica palermitana porterà il suo format chitarra e voce “Confindential”. Accompagnato dall’inseparabile chitarra acustica, il cantautore palermitano svelerà al pubblico le coordinate del suo canzoniere. Una “solo-performance” dell’artista – a cui è stato assegnato nel 2020 il premio Rosa Balistreri – che prende il via, tra i passaggi legati alla propria formazione, che ne hanno influenzato gli ascolti e nella quale convivono anime differenti: quella anglo-americana del folk e della tradizione a stelle e strisce degli anni settanta, ai grandi riferimenti della canzone d’autore italiana, passando per De Andrè, Conte, De Gregori e Modugno. Un viaggio quindi sul filo della memoria collettiva musicale.

Domenica 9 ottobre è il turno di Alessandro Panicola, che porterà il suo show “Pura Bossa nova”. La musica brasiliana è un luogo straordinario in cui si sono amalgamati strumenti, grammatiche, ritmi e armonie lontani nel tempo e nello spazio. Tuttavia, questa mistura apparentemente casuale ha dato origine ad una costruzione musicale talmente solida e leggibile che su di essa si fonda l’immagine stessa dell’identità nazionale brasiliana. Alessandro Panicola compie ormai da anni una attenta ricerca sulla musica brasiliana d’autore e sulle sue forme espressive più genuine ed autentiche puntando l’attenzione sulla Bossa Nova e sulle sue complesse evoluzioni armoniche. Ogni concerto è un viaggio che ripercorre, attraverso un ricchissimo repertorio, i grandi classici della canzone brasiliana d’autore da Dorival Caymmi a Caetano Veloso passando per Antonio Carlos Jobim e gli altri storici compositori del Samba-Canção.

Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi, passando per la pizza e le poke.

Varie le opzioni per prenotare un tavolo: telefonare dalle 9 a mezzanotte allo 091 777 3692, o via mail a info@coasttocoastdelivery.it o mandare un messaggio alla pagina Facebook www.facebook.com/coasttocoastausonia/.

Concerti al Coast to Coast Ausonia sono previsti anche nei giorni successivi.

Seguirà il calendario delle settimane successive. con tanti altri appuntamenti per chi vuole trascorrere i tramonti d’estate in uno spazio al fresco della città.

I concerti si svolgeranno in acustico, con l’artista che si esibirà a voce piena e senza strumentazione collegata al sistema di amplificazione, così come impone l’ordinanza del Comune di Palermo, che vieta l’uso di strumentazione collegata con la rete elettrica nelle 24 ore.