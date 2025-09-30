Quattro immobili popolari sono stati consegnati a Palermo ad altrettante famiglie iscritte nella lista dell’emergenza abitativa

PALERMO (ITALPRESS) – Quattro immobili popolari consegnati a Palermo ad altrettante famiglie iscritte nella lista dell’emergenza abitativa. Le abitazioni che erano occupate abusivamente dopo il decesso dei legittimi proprietari si trovano al Villaggio Santa Rosalia e Borgo Nuovo e sono state rilasciate bonariamente dopo l’intervento dell’unità operativa abitare sociale coordinata dall’assessore Fabrizio Ferrandelli e con la collaborazione della Polizia Municipale.

Nel corso delle operazioni effettuate – si legge in una nota dell’assessorato -, tra l’altro, con il supporto delle bodycam della polizia municipale, sono stati censiti mobili ed effetti personali che saranno trasferiti presso i magazzini comunali. “Con questa nuova operazione – ha detto l’assessore Ferrandelli, presente stamani per il coordinamento delle attività – trovano sistemazione, dopo anni di sofferenza, altre quattro famiglie di aventi diritto. Così, continuiamo a lanciare un messaggio ai nostri concittadini invitandoli a non cedere a scorciatoie che purtroppo hanno corto respiro e a procedere invece nel rispetto delle istanze e del regolamenti che li garantiscono. Occupare una casa espone a reati penali punibili anche con la reclusione e ad un esborso di denaro per la sistemazione che una volta sgomberato viene perso. Ormai i nostri sistemi sono informatizzati, le informazioni viaggiano in tempo reale e i controlli sono diventati serrati”.

-Foto ufficio stampa Comune di Palermo-

(ITALPRESS).