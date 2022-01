Quirinale, Letta “Risultato positivo ma politica in difficoltà”

ROMA (ITALPRESS) – "E' stato molto impegnativo. E' un risultato positivo, un risultato molto utile e una scelta importante a livello nazionale e internazionale. Viene fuori però una politica spaccata e in difficoltà. Se guardo la mia parte sono contento. Punto. Non devo aggiungere altro. E' una vicenda in cui dobbiamo essere tutti vincitori, non ci sono vinti e vincitori. Adesso abbiamo un anno di stabilità di legislatura con Mattarella e Draghi e dobbiamo lavorare". Così Enrico Letta, segretario nazionale del PD, a "Mezz'ora in più" su Rai3. (ITALPRESS). spf/mgg/red 30-Gen-22 15:52