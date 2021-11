Quirinale, Miccichè “Berlusconi presidente? Non è follia”

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Io non penso, come dice qualcuno, che se Berlusconi vuole fare il presidente della Repubblica sia un pazzo. E’ la cosa più giusta che abbia mai pensato”, e il fatto che questo sia oggi possibile “è la prova che la verità in tutti questi anni è stata stravolta”. Lo ha detto il presidente dell’Ars e coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, alla kermesse azzurra in corso a Mazara del Vallo.

“Quando nel ‘94 disse che avrebbe fatto un partito che sarebbe diventato il primo in Italia lo hanno preso tutti per pazzo. E intanto c’è riuscito – ricorda Miccichè – Poi ha detto che comprava il Milan e in due anni vinceva la Coppa dei Campioni. Lo hanno preso per pazzo e l’ha fatto. Quando disse che avrebbe costruito una città a misura d’uomo accanto a Milano lo hanno preso per pazzo e ne ha fatte tre. Allora se qualcuno mi dice: ‘è pazzo che vuole fare il Presidente della Repubblica’ io rispondo di no. Devo essere sincero: fra tutte le pazzie questa mi pare la cosa più giusta che Berlusconi abbia mai pensato”.

