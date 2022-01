Raddoppiano i casi di Covid in Sicilia, 8606 positivi e 72 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Raddoppiano i casi di Covid in Sicilia. Dal bollettino quotidiano emerge infatti che il numero dei nuovi contagiati è pari a 8.606, contro i 4.037 delle 24 ore precedenti ma con 42.698 tamponi processati, producendo un tasso di positività in calo al 9,54%. In forte crescita i decessi registrati, 72 (+49), ma sono frutto di un riconteggio dei giorni passati. I guariti sono 1.150 e gli attualmente positivi vedono un nuovo incremento di 7.383 unità attestandosi su un numero totale di 184.138. Leggera flessione dei ricoveri nei reparti ordinari, 1.389 (-3); stabili le terapie intensive a 170 con 13 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 182.579 persone.

(ITALPRESS).