Rai, Fico “Serve una riforma di sistema”

ROMA (ITALPRESS) – "Non entro nel merito delle nomine Rai. Noi dobbiamo affrontare una legge sulla governance, una riforma di sistema, una legge che ho presentato durante il governo Renzi e su cui ho lavorato molto, ma poi all'epoca eravamo opposizione e passò un'altra legge che non condivido. Invece che parlare di nomine parlerei di una legge strutturale". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a 24Mattina su Radio24. "Bisogna totalmente cambiare la cultura, noi dobbiamo riuscire ad avere una cultura di indipendenza molto più alta anche all'interno del servizio pubblico, dobbiamo anche definire una nuova mission per la Rai". Se andrò in televisione? "Io non entro nel merito delle dichiarazioni da presidente della Camera, è chiaro che il M5S deve lavorare compatto anche con le linee che vengono date", ha aggiunto. (ITALPRESS). tan/mgg/red 18-Nov-21 08:56