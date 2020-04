Rallenta la diffusione del contagio da Coronavirus in Sicilia. La progressione del Covid-19 sembra in lieve calo. Attualmente risultano ancora positive 1.815 persone, 41 in più rispetto a ieri. A crescere, però, è il numero delle vittime: 123 in totale, sette in sole 24 ore.

A fornire il dato aggiornato alle 17 di oggi e trasmesso all’Unità di crisi nazionale è la Presidenza della Regione siciliana. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 23.464 (+1.560 rispetto a ieri) e di questi sono risultati positivi 2.046 (+52). I guariti sono 108 (+4). Degli attuali 1.815 positivi, 637 pazienti (+5) sono ricoverati, di cui 74 in terapia intensiva (-2), mentre 1.178 (+36) sono in isolamento domiciliare.

Questa la diffusione del Coronavirus in Sicilia ripartita per singola provincia. Agrigento, 106 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 92 (22, 4, 8); Catania, 540 (159, 25, 49); Enna, 271 (168, 1, 15); Messina, 320 (139, 17, 25); Palermo, 260 (74, 29, 12); Ragusa, 47 (7, 4, 3); Siracusa, 79 (44, 25, 7); Trapani, 100 (24, 1, 3).