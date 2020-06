Rapina a Palermo in pieno giorno, arrestati tre malviventi – VIDEO CHOC

Il video choc di una rapina a Palermo, tre malviventi aggrediscono una guardia giurata, ma dopo due anni di indagini sono scattate le manette per i protagonisti dell’assalto.

Gli arrestati sono Vincenzo Patti, Giuseppe Aliotta e Sergio Giannona, accusati del colpo messo a segno il 3 dicembre del 2018, ai danni di una guardia particolare giurata durante il servizio di prelievo del denaro presso i punti vendita di “Ferdico”.

Nel video diffuso dalla polizia di Stato, si distinguono i banditi con il volto parzialmente coperto che, dopo aver atteso l’uscita della guardia dal punto vendita di via La Marmora, lo bloccano per sottrargli la borsa contenente la somma di 46.460 euro e l’arma in dotazione custodita nella fondina.

Le attività investigative della sezione Reati contro il patrimonio della Squadra mobile, si sono avvalse della visione dei sistemi di videosorveglianza, posti nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale, lungo le vie di fuga dei malviventi e nei diversi punti vendita in cui la guardia giurata si era recata per prelevare gli incassi.

Le immagini hanno immortalato il passaggio di un’autovettura e di una moto Honda SH nelle vicinanze di due punti vendita “Ferdico” presso cui la guardia giurata si era recata per effettuare i prelievi degli incassi. Gli accertamenti espletati sulla targa di uno dei mezzi hanno permesso di risalire all’identità di uno dei presunti autori. L’acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico dei presunti autori e le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno confermato gli indizi raccolti e permesso di risalire ai complici.