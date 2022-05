Rapine nelle farmacie del centro, due arresti a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Due palermitani di 49 e 41 anni sono stati arrestati dai carabinieri per rapina aggravata. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Palermo a seguito di indagini coordinate dalla locale Procura, che hanno permesso di raccogliere “gravi indizi di colpevolezza” a carico degli indagati, ritenuti responsabili di ben quattro rapine, commesse tra luglio e dicembre 2021, in altrettante farmacie del centro cittadino. Risultato dei “colpi”, eseguiti tramite minaccia ai dipendenti e alcune volte servendosi di un coltello, è stata la sottrazione di parte degli incassi, pari a circa 1.000 euro complessivi e, in una circostanza, lo smartphone di una dipendente.

Fondamentale, per la ricostruzione dei fatti e lo sviluppo dell’indagine, è stata l’analisi delle immagini registrate dagli apparati di videosorveglianza, che hanno consentito di rilevare alcuni dettagli fisici e dell’abbigliamento utili all’identificazione dei presunti responsabili. I due arrestati sono stati condotti al carcere “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo.

– foto ufficio stampa Carabinieri Palermo –

(ITALPRESS).