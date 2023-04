Rdc, Roccella “Sarà rivisto, particolare attenzione a famiglie numerose”

ROMA (ITALPRESS) – "Il reddito di cittadinanza è oggetto di un intervento di riforma in chiave di maggiore equità per le famiglie" e "la misura che lo sostituirà sarà disegnata con un'attenzione particolare al carico familiare, come abbiamo già fatto per il potenziamento dell'assegno unico e per i recenti interventi sulle bollette". Lo ha detto la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, nel corso di un'audizione nelle Commissioni Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali della Camera. "Stiamo rimediando a oggettive sperequazioni che esistevano in danno delle famiglie numerose, che sono state particolarmente svantaggiate da una costante disattenzione politica nei loro confronti, e meritano un'attenzione specifica", spiega. "Questo Governo ha già dimostrato di considerare la famiglia e la natalità obiettivi prioritari anche nell'allocazione delle risorse ma, pur avendo già dimostrato di considerare famiglia e demografia una priorità assoluta, non intendiamo limitarci a considerare il ruolo dello Stato come quello di un erogatore di sussidi", ribadisce. -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). xi2/mgg/red 04-Apr-23 11:54