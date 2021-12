Regionali 2022, centrodestra in Sicilia in netto vantaggio sul centrosinistra

Centrodestra in Sicilia in netto vantaggio sul centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali in programma nell’autunno del 2022, ma gli esiti del voto dipenderanno anche dalla scelta del candidato presidente. E l’attuale governatore, Nello Musumeci, aggiungerebbe “valore” alla coalizione qualora dovesse ricandidarsi, con uno scarto leggermente superiore rispetto all’ex presidente del Senato Renato Schifani.

E’ quanto emerge da un sondaggio di Noto per l’agenzia di stampa Italpress. L’istituto di ricerca guidato da Antonio Noto – che dopo il focus sulle Comunali di Palermo dei giorni scorsi pone ora la propria attenzione sull’atteso appuntamento regionale – ha chiesto a un campione di mille persone quali siano le proprie intenzioni di voto alle liste, e il 50,3 per cento ha indicato il centrodestra, il 36,5 per cento il centrosinistra; al 2 per cento Italia Viva e Verdi-Europa Verde, all’1,5 per cento Azione e Più Europa.