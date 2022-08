Regionali, Definito il listino del centrodestra

PALERMO (ITALPRESS) – Definito il listino del centrodestra per le elezioni regionali in Sicilia. Seconda quanto risulta ad Italpress sarebbero questi i nominativi che a breve saranno depositati per il listino della coalizione di centro destra guidata da Renato Schifani. Oltre all’ex presidente del Senato, Forza Italia schiererà anche l’agrigentino Riccardo Gallo Afflitto. I due esponenti di Fratelli d’Italia saranno Elvira Amata e Gaetano Galvagno. La Lega sarà rappresentata da Marianna Caronia ed i centristi di Mpa da Giuseppe Lombardo, nipote dell’ex presidente della Regione Raffaele. In quota Udc-Dc entra la terza donna del listino, ovvero Serafina Marchetta, moglie del segretario regionale dell’Udc Decio Terrana. Oltre all’ex presidente del Senato, Renato Schifani, palermitano classe 1950, e candidato del centro destra unito per Palazzo d’Orleans nel “listino” compaiono personaggi noti e meno noti della politica siciliana. L’agrigentino Riccardo Gallo Afflitto, deputato uscente dell’Assemblea Regionale Siciliana e vice coordinatore regionale di Forza Italia. In passato è stato anche eletto alla Camera per un mandato. La messinese Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars nella legislatura che si sta per chiudere, ha invece svolto la sua carriera politica tra gli scranni del Consiglio Comunale della sua città e quelli dell’assemblea regionale. Il suo compagno di partito Gaetano Galvagno, invece, nato il 15 febbraio 1985 a Paternó, dopo un passato nei movimenti universitari, dal 2017 è stato eletto all’Ars nella lista Nello Musumeci Presidente con 5.711 preferenze, divenendo poi vicepresidente della Commissione Bilancio. La Lega sarà rappresentata da Marianna Caronia, parlamentare Ars uscente e di recente rieletta al Consiglio comunale di Palermo e ha un passato tra le fila di Forza Italia. I centristi di Mpa saranno rappresentati da Giuseppe Lombardo, per tutti Peppe, in politica da sempre, nipote dell’ex presidente della Regione Raffaele e figlio dell’ex deputato Angelo. In quota Udc-Dc entra Serafina Marchetta, moglie del segretario regionale dell’Udc Decio Terrana, forse la meno conosciuta della squadra, ma con un passato politico da consigliere comunale a Grotte (Agrigento) fino al 2018, ente in cui è anche stata presidente del consiglio per tre anni. Dal 2013 ricopre il ruolo di vicepresidente provinciale agrigentino del Movimento Cristiano Lavoratori.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it