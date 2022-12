Regionali, nel Lazio M5S candida Donatella Bianchi

ROMA (ITALPRESS) – "Donatella Bianchi è la candidata che il Movimento 5 Stelle, insieme alle altre forze politiche e civiche che hanno accettato di correre con noi, proporrà ai cittadini del Lazio per mettere a terra un ambizioso programma di rilancio ambientale, politico e sociale della regione". Così su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte. "Sono felice di poter fare questo annuncio perché Donatella incarna perfettamente quei valori, quelle sensibilità e quelle competenze che riteniamo condizioni imprescindibili per offrire ai cittadini una proposta credibile e all'altezza delle loro aspettative ed esigenze – aggiunge -. Per il Lazio la sfida è ampia e piena di nodi, ma non potevamo che partire dalla necessità di una transizione ecologica vera, trasparente, che sia sinonimo di salvaguardia ambientale, lotta all'inquinamento e volano di occupazione". "Giornalista e scrittrice, già due volte Presidente del WWF Italia e dal 2019 Presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre – Donatella è una donna piena di energia, un profilo autorevole che ha offerto il suo prezioso contributo anche alla task force di esperti che nella Fase 2 ha lavorato al rilancio del Paese dopo la crisi pandemica – sottolinea l'ex premier -. Nei prossimi giorni presenteremo la piattaforma programmatica messa a punto in queste settimane: sarà l'occasione giusta per affrontare subito i nodi politici e pratici e rimboccarci le maniche per assicurare ai cittadini laziali una migliore qualità della vita. A Donatella va il nostro ringraziamento per aver condiviso con entusiasmo questa sfida. Siamo pronti a rimboccarci le maniche, insieme; per una Regione aperta ed inclusiva, a misura di cittadino". – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/com 27-Dic-22 15:02