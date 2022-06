Regione: Alessandro Aricò nuovo assessore all’Istruzione e formazione

Il deputato palermitano dell’Ars Alessandro Aricò è stato nominato assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale. Il provvedimento è stato firmato dal presidente della Regione Nello Musumeci. Aricò assume le stesse deleghe che aveva il professore Roberto Lagalla, dimessosi il mese scorso per candidarsi a sindaco di Palermo.

“Sono veramente felice che Alessandro Aricò, politico attento e capace, sia stato designato assessore alla formazione dal presidente Musumeci. Con Alessandro in questi anni non solo abbiamo costruito insieme #DiventeràBellissima, ma abbiamo costruito un rapporto di amicizia vero e solido, per cui gioisco insieme a lui e alla sua famiglia per un meritato traguardo che sento anche mio”. Lo dice Giusi Savarino, presidente della commissione Ambiente all’Ars. Il provvedimento è stato firmato dal presidente della Regione Nello Musumeci.