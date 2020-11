Regione, in arrivo dal Fondo Sicilia aiuti alle imprese danneggiate dal Covid-19

Dal Fondo Sicilia, istituito nel febbraio 2019 grazie all’acquisizione da parte della Regione di risorse del ministero per l’Industria, in arrivo contributi per le imprese danneggiate dal Covid19. Degli oltre 84.000.000 di euro del Fondo, un importo significativo è già stato assegnato.

“L’impiego del fondo è stato fortemente voluto sin dal suo insediamento dal governo Musumeci ed ottenuto attraverso una complessa trattativa con il Mise condotta dall’assessore all’Economia, Gaetano Armao” – afferma una nota di Palazzo Orleans.

“Dopo circa 18 anni di stallo operativo, nel dicembre dello scorso anno, lo stanziamento di tali risorse a favore delle attività produttive siciliane ha quindi avuto concreto avvio operativo grazie ad una convenzione stipulata tra la Regione Siciliana ed Irfis FinSicilia. A marzo scorso a valere sul Fondo Sicilia è stata inoltre varata dal governo Musumeci la misura straordinaria di liquidità, uno strumento finalizzato a supportare le esigenze di liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica Covid-19, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto accordati a fronte di finanziamenti chirografari concessi dal sistema bancario e dai consorzi fidi”, prosegue.

Della dotazione di 30 milioni di euro prevista per il triennio 2020/2022, per tali finalità, sono 2649 le domande pervenute e 1726 le operazioni già istruite (€ 3,3 milioni di finanziamenti erogati che hanno ottenuto da banche per complessivi € 41 milioni, con una leva finanziaria pari a 12 volte la garanzia). Di quest’ultime, sono 746 le domande già deliberate (€ 1,4 milioni), mentre le restanti 923 operazioni sono in fase di istruttoria e saranno completate entro il 31 dicembre di quest’anno.

Tra le domande a valere sul plafond destinato ai settori ristorazione e alberghiero, tra le categorie che più hanno sofferto le conseguenze del lockdown, sono già pervenute oltre 80 istanze di finanziamento. La proiezione dei dati al 31 dicembre 2020, consente di calcolare contributi a fondo perduto per oltre 5 milioni e, sulla base del moltiplicatore calcolato, un ammontare di finanziamenti erogati dal sistema bancario pari a circa 65 milioni di euro.