Regione: Musumeci con gli assessori, confronto su Pnrr e bilancio

Lunga riunione nel giorno dell’Immacolata a Palazzo Orleans tra il governatore Nello Musumeci e i suoi assessori. “Non è una riunione di giunta, non c’era un ordine del giorno e neppure il segretario”, precisa il governatore ai cronisti a margine dell’inaugurazione delle luminarie che addobbano il Palazzo, e del presepe all’interno del giardino. “Ogni tanto chiamo gli assessori per un ritiro, in genere lo facciamo fuori dal Palazzo questa volta ci siamo visti qui – aggiunge Musumeci – Abbiamo parlato di tanti temi: dal Pnrr alla manovra di bilancio”.

Poi Musumeci ha precisato ai giornalisti che “domani sarò ad Atreju come relatore. Se incontrerò la Meloni? Non è previsto un faccia a faccia riservato.Parleremo di migranti nel dibattito in cui sono stato invitato”. Mentre Musumeci domani vedrà il ministro mara Carfagna. “E’ previsto un incontro con il ministro per il sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, online. Per le Zes aspettiamo la nomina dei commissari e il passaggio alla fase operativa. Probabilmente anche questo sarà uno dei temi di domani. Noi, come tutte le regioni, siamo pronti da un pezzo”.