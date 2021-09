Registrati 1.772 casi di Covid e 45 morti, prosegue trend discendente

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.772 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 3.099) a fronte di 124.077 tamponi effettuati per un tasso di positività pari all'1,4%. E' quanto risulta dal bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanita' di oggi. Si conferma dunque il trend in calo, con 635 nuovi casi in meno rispetto a quelli registrati lo scorso lunedì 20 settembre. Nelle ultime 24 ore sono stati 45 i decessi (ieri 44), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 130.742. Con quelli di oggi diventano 4.662.087 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 101.080 (-1.164), 97.105 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 3.487 (+52) di cui 488 (+5) in Terapia intensiva con 29 nuovi ingressi. I dimessi/guariti sono 4.430.265 con un incremento di 2.892 unita' nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore e' l'Emilia Romagna (289), seguita da Sicilia (227) e Lazio (217). (ITALPRESS). fil/red 27-Set-21 17:18