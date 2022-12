Renovars, nel Gruppo arriva Facile Immobiliare

ROMA (ITALPRESS) – Renovars Group, la holding italiana dedicata ai servizi per la casa che si quoterà in Borsa nel 2024, lancia Facile Immobiliare l'azienda Proptech che supera la fase di start up con un incremento annuo di fatturato del +120%. Il 2021 aveva fatto registrare un fatturato di 3 milioni nonostante il mercato instabile a causa della pandemia, mentre Il 2022 chiuderà a circa 6,5 milioni, per toccare nel 2023 i 15 milioni. Entrambi gli anni chiuderanno con un incremento di fatturato attorno al 120%. Agenzia immobiliare con asset fortemente digital, negli ultimi due anni, da piccola agenzia localizzata sul territorio milanese, è esplosa su tutto il territorio nazionale. Da un gruppo composto da 5 agenti con a capo l'attuale co- fondatore Charlie Cinolo (nella foto), insieme a Giovanni Amato e Loris Cherubini, oggi conta più di 250 agenti distribuiti in tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo per il 2023 di raggiungere quota 400. Inoltre, l'entrata a gennaio dell'autorevole figura di Bruno Vettore nel ruolo di presidente ha sancito un ulteriore passo in avanti. La fase di start up per Facile Immobiliare è da considerarsi terminata, e ora si prepara alla grande svolta nel prossimo anno attraverso una strategia multicanale in cui la componente digital sarà fondamentale, inserendola di diritto nella categoria delle imprese Proptech, tramite strategia di marketing automation e la digitalizzazione del processo di intermediazione immobiliare. Da gennaio 2023 troveremo Facile Immobiliare alla sua prima campagna televisiva sulle emittenti nazionali con il volto di Paola Marella. Lo spot presenterà il Casabook, uno strumento innovativo del mercato: si tratta di una guida con ipotesi di progetto, rendering e preventivo gratuito che consentiranno al Cliente di valorizzare la casa e vederla da subito al massimo delle sue potenzialità. Tale strumento permette all'impresa di aumentare e velocizzare il processo di vendita dando al venditore e acquirente una soluzione all inclusive. "Proprio grazie a queste innovazioni – ha commentato Charlie Cinolo, co-fondatore e attuale amministratore delegato di Facile Immobiliare – puntiamo di chiudere il 2023 con un raddoppio non solo di fatturato, ma di agenti, di store e di sviluppo digital, con l'obiettivo chiaro fin d'ora di diventare leader di mercato entro prossimo biennio". – foto ufficio stampa Renovars – (ITALPRESS). fsc/com 16-Dic-22 17:39