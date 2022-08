Renzi “Con proposta nuove tasse Letta fa vincere Meloni”

ROMA (ITALPRESS) – "Se la sinistra avesse davvero voglia di vincere queste elezioni incalzerebbe Meloni e Salvini sulla competenza, sulla credibilità, sulla coerenza, sulle tasse, sull'energia. Invece, la sinistra sembra voler perdere: imbarca le idee più disparate. E ieri Enrico Letta ha aperto la campagna elettorale proponendo una nuova tassa, stavolta la tassa di successione". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella enews. "Nella mia esperienza di leader di governo – aggiunge – ho fatto di tutto perché il Pd smettesse di essere il partito delle tasse (ultimo aumento delle tasse, l'Iva nell'ottobre 2013, col Governo Letta, per l'appunto). Lo scontro tra noi e il Pd oggi sta nelle idee, non sui seggi. Se dici di voler combattere la destra e proponi di aumentare le tasse, non combatti la destra, ma le regali voti. Facendo queste proposte Letta fa vincere la Meloni: non la contrasta, la blinda". – Foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). fil/red 01-Ago-22 13:58