Renzi “Giusto che i cittadini scelgano il sindaco d’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – "Sogno un meccanismo semplice, quello del sindaco d'Italia: quando si sceglie un sindaco, al primo giro si vota il candidato preferito poi, al ballottaggio, si vota quello che dispiace di meno, perché magari il tuo candidato non ce l'ha fatta a superare il primo turno. Questa è la democrazia che funziona". Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a "Non Stop News" su RTL 102.5. Questa proposta "sarà nel programma di Italia Viva e Azione, che sarà presentato domani". E sulla destra: "Non sta attentando alla libertà degli italiani se vuole il presidenzialismo. A me preoccupano le ricette economiche di Meloni e Salvini, perché pensano di far pagare alle prossime generazioni il conto delle loro promesse elettorali. A forza di far così si scassano i conti pubblici: bisogna essere seri e rigorosi nelle promesse", conclude. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xi2/mgg/red 17-Ago-22 10:30