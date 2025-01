Renzi “Meloni bravissima influencer ma non risolve i problemi”

FIRENZE (ITALPRESS) – "La presidente del Consiglio è bravissima a comunicare, però non sta risolvendo nemmeno un problema della vita quotidiana degli italiani: le bollette del gas aumentano, le multe con l'aumento che ha fatto Salvini impattano sul bilancio delle famiglie. Gli stipendi non crescono. I trasporti, pendolari e lunga percorrenza, sono fermi. Io ritengo Giorgia Meloni una bravissima influencer, e anche per questo le dedicheremo un 2025 non solo di critiche ma di proposte alternative". Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di "Next", l'iniziativa che si svolge a Firenze in occasione del suo 50esimo compleanno. Per Renzi "in questo momento la presidente del Cons ha un consenso fortissimo perché appare tutti i giorni sui quotidiani come quella che dice sempre la cosa che la gente si vuole far sentire dire, ma poi nella quotidianità mancano le risposte". A chi gli chiede se voglia "rottamare" Meloni, l'ex premier risponde così: "E' più giovane di me per cui non potrei mai. Il mio obiettivo per i 50 anni intanto è dire grazie, io sono un uomo felice, e poi cercare di dare un'alternativa. Molti italiani vogliono bene a Giorgia Meloni, poi c'è una oparte di italiani che dice che lei non è capace. Io penso che sia arrivato il momento di dare una svolta". Secondo Renzi "si apre la fase in cui il centro farà la differenza, il centro che farà vincere il centrosinistra". "Oggi è un giorno di festa per me, ma è anche il giorno nel quale cerchiamo di parlare del futuro del Paese – aggiunge -. Ci sembra che si parli di tante questioni di cui ai cittadini non interessa, poi ci sono i treni bloccati, gli stipendi bloccati e le liste d'attesa bloccate. Da Firenze proviamo a rilanciare un messaggio non per guardare a quello che è successo negli ultimi 50 anni ma per parlare di futuro". – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/red 11-Gen-25 12:31