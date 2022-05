Rettore Midiri incontra gli studenti delle scuole superiori di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – La disponibilità di oltre 3 mila enti ed aziende anche nazionali e internazionali per svolgere i tirocini, la vocazione sempre più marcata verso l’internazionalizzazione dei corsi di studio e l’impegno per incrementare e migliorare gli spazi sportivi e le zone di aggregazione all’interno del campus universitario. Sono queste alcune tra le principali novità che il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, ha presentato a oltre mille studenti che negli scorsi giorni ha incontrato a Palermo nei licei Croce, Finocchiaro Aprile, Umberto I e Galileo Galilei.

Il Rettore ha illustrato i servizi e l’offerta formativa di UniPa in momenti di presentazione e confronto insieme al Prorettore Vicario Enrico Napoli, al Prorettore alla Didattica e all’Internazionalizzazione Fabio Mazzola, alla delegata alle attività inerenti il Diritto allo studio e l’Innovazione dei processi di apprendimento Luisa Amenta, alla delegata al coordinamento del Centro Orientamento e Tutorato Cinzia Cerroni.

Il 16 maggio il Rettore incontrerà gli studenti delle scuole di Agrigento, il 24 maggio gli studenti degli istituti La Torre e Piazza di Palermo.

“Ritengo sia molto importante illustrare di persona le novità dei servizi, della didattica e della ricerca di UniPa a studentesse e studenti delle scuole superiori – commenta il Rettore Massimo Midiri -. Il nostro Ateneo è al loro fianco già dalla fase preliminare alla scelta del percorso accademico. I nostri futuri studenti devono sapere che possono contare non solo su una formazione di eccellenza, ma su un Ateneo attento ad ogni necessità ed esigenza, all’internazionalizzazione e ai rapporti col mondo del lavoro. Queste attività di orientamento in presenza proseguiranno nei prossimi mesi e toccheranno anche i poli territoriali, proseguendo il percorso di piena valorizzazione della presenza di UniPa in quelle sedi con l’obiettivo concreto di diventare l’Università della Sicilia Occidentale”.

Durante gli incontri sono stati illustrati, dallo staff del Centro Orientamento e Tutorato, i numerosi servizi dedicati all’accoglienza, alla consulenza individuale, all’accesso ai corsi e alle simulazioni delle prove d’ingresso, al supporto metodologico allo studio e al counselling psicologico.

Un approfondimento è stato riservato all’offerta formativa internazionale dell’Ateneo. I dati – riferiti dal Prorettore alla Didattica e all’Internazionalizzazione, Fabio Mazzola – riguardano 15 tra corsi di laurea e curricula interamente offerti in lingua straniera e ulteriori 30 corsi di studio che permettono di frequentare almeno un semestre di studi in inglese. Inoltre, ben 16 dei 23 corsi di dottorato hanno la qualifica di dottorato internazionale.

foto ufficio stampa Università Palermo

(ITALPRESS).