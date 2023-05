RFK Human Rights Italia e FEduF insieme per l’educazione finanziaria

MILANO (ITALPRESS) – FEduF e l'Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy ONLUS (RFK Italia) hanno sottoscritto un accordo con l'obiettivo di collaborare alla diffusione dell'educazione finanziaria quale elemento imprescindibile per un pieno sviluppo umano e sociale di ogni persona. "L'educazione finanziaria è un prerequisito per l'esercizio consapevole e responsabile dei propri diritti di cittadino – commenta Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale di FEduF – e lavorare insieme a RFK Italia per diffondere la conoscenza di modelli economici equi, inclusivi e sostenibili in ottica di prevenzione dell'esclusione sociale, rappresenta un'opportunità unica per unire le forze e dare il nostro contributo a fronteggiare un'emergenza educativa che tocchiamo con mano ogni giorno". Il progetto trova il suo avvio concreto nelle prime due tappe di Money Tutoring a Firenze, sede di RFK Italia, nel mese di giugno e a Milano nel mese di agosto: si tratta complessivamente di quattro giornate, 22 – 23 giugno e 30 – 31 agosto durante le quali saranno approfonditi temi quali l'educazione finanziaria e il coaching, ossia il denaro come strumento di emancipazione e l'educazione finanziaria di base: risparmio e pianificazione, indebitamento; gestione di un piccolo budget misure a sostegno del reddito per concludere con inclusione, strumenti di gestione del denaro e digitalizzazione, un momento per analizzare e conoscere le differenze culturali legate all'uso del denaro, la sicurezza online e il denaro digitale. "Promuovere un approccio inclusivo all'educazione finanziaria rappresenta non solo un'opportunità didattica ma anche un'azione concreta per introdurre un cambiamento culturale compatibile con modelli di sviluppo più equi e sostenibili – spiega Federico Moro, Segretario Generale di RFK Italia -. Ciò risulta assolutamente in linea con la nostra missione associativa focalizzata sulla promozione dello sviluppo umano integrale di ogni cittadino e cittadina, affinché tutti e ciascuno acquisiscano la consapevolezza che per abitare il mondo in maniera sostenibile è necessario aver cura di ogni singolo aspetto della vita, dalla tutela dell'ambiente alla promozione dei diritti umani". – nella foto Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale di FEduF, credit ufficio stampa FEduF – (ITALPRESS). sat/com 02-Mag-23 15:11